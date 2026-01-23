Angst vor Ratten, Mäusen und Ungeziefer: Die Abholung der Gelben Säcke in Stuttgart verzögert sich zurzeit massiv – oder fällt ganz aus. Die zuständige Firma nennt zwei Gründe dafür.
23.01.2026 - 10:36 Uhr
Es ist kein neues Phänomen mehr und dennoch immer wieder nervtötend für Stuttgarterinnen und Stuttgarter: wenn die Gelben Säcke tage- oder gar wochenlang nicht abgeholt werden und auf den Gehwegen liegen bleiben. Vor allem im Januar war dies in etlichen Stadtbezirken der Fall, unter anderem in Vaihingen, Birkach, Stuttgart-Ost oder Stuttgart-Süd.