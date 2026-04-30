Müllentsorgung in Stuttgart Braucht Stuttgart einen zentralen Wertstoffhof?
Bürger müssen für die Abgabe von Wertstoffen oftmals viel zu lange Wege in Kauf nehmen. SPD/Volt fordern einen sechsten Standort und schlagen den Bereich Westbahnhof vor.
Bürger müssen für die Abgabe von Wertstoffen oftmals viel zu lange Wege in Kauf nehmen. SPD/Volt fordern einen sechsten Standort und schlagen den Bereich Westbahnhof vor.
In den 1990er-Jahren, im Zuge der Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, begannen Städte und Kommunen die verstärkte Wertstofferfassung und vor den Haustüren wurde es bunter. Auch in Stuttgart. Zur Grauen (Restmüll) gesellte sich die grüne Tonne (Papier) und später dann noch der Gelbe Sack. Für Altglas wurden verschiedenfarbige Container aufgestellt und im Lauf der Zeit wurde die Biotonne (braun) zunächst auf freiwilliger Basis eingeführt. Später wurde daraus eine Pflichttonne. Parallel dazu etablierte auch die Landeshauptstadt so genannte Wertstoffhöfe im Stadtgebiet, um die getrennte Sammlung von Müll zu intensivieren.