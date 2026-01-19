Ein neuer Fall von Umweltfrevel im Stuttgarter Wald: Im Naturschutzgebiet Weidachwald bei Möhringen haben Unbekannte Teile einer Kinderzimmereinrichtung wild entsorgt.
19.01.2026 - 13:35 Uhr
Der Spaziergänger wundert sich: Was liegt da mitten im Wald? Beim Nähertreten wird deutlich: es handelt sich um zwei Schränke, mutmaßlich Teile einer Kinderzimmereinrichtung, die an einer Wegkreuzung im Möhringer Weidachwald abgeladen wurden. Unbekannte haben hier offenbar Sperrmüll entsorgt. Besonders befremdlich: einer der Holzschränke ist mit Spielsachen gefüllt, Plastikmasken und Legosteine sind zu sehen.