Ein Mann soll seine Frau, Mutter von sieben Kindern, erstochen haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Freiburg Anklage gegen den 47-Jährigen erhoben.

red/dpa 30.12.2025 - 11:42 Uhr

Weil er seine Frau umgebracht haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Freiburg Anklage wegen Totschlags gegen einen 47 Jahre alten Mann erhoben. Ihm werde zur Last gelegt, sein Opfer im Juni im südbadischen Müllheim mit zahlreichen Messerstichen in die Brust getötet zu haben, wie die Anklagebehörde mitteilte. Die 43-Jährige, Mutter von sieben Kindern, war noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ berichtet.