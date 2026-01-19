Müllsünder in Welzheim Hausmüll im Papiercontainer entsorgt: 400 Euro Bußgeld
In Welzheim kippt ein Mann Hausmüll in einen Papiercontainer – eine Zeugin sorgt dafür, dass er dafür teuer bezahlen musste. Doch Welzheim ist kein Einzelfall.
In Welzheim kippt ein Mann Hausmüll in einen Papiercontainer – eine Zeugin sorgt dafür, dass er dafür teuer bezahlen musste. Doch Welzheim ist kein Einzelfall.
Es geschah nicht im Schutz der Dunkelheit, sondern am helllichten Tag: Am Tannwaldfriedhof in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) warf ein Mann mehrere prall gefüllte Müllsäcke in einen Papiercontainer. Der Inhalt: Hausmüll. Der Ort: öffentlich. Die Reaktion: trotzig.