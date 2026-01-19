Es geschah nicht im Schutz der Dunkelheit, sondern am helllichten Tag: Am Tannwaldfriedhof in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) warf ein Mann mehrere prall gefüllte Müllsäcke in einen Papiercontainer. Der Inhalt: Hausmüll. Der Ort: öffentlich. Die Reaktion: trotzig.

Eine Passantin beobachtete die Szene, sprach den Mann an – doch der ließ sich nicht beirren. Im Gegenteil: Er kippte noch weitere Säcke oben drauf. Ihr Hinweis aber blieb nicht folgenlos. Wie das Landratsamt Rems-Murr mitteilt, wurde der Mann kurze Zeit später ermittelt und zur Kasse gebeten.

400 Euro für einen kurzen Griff zum falschen Container

Das Ordnungsamt verhängte ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro. Der Betroffene zahlte, die Einsicht kam wohl erst mit dem Bescheid. Ein Fall wie aus dem Lehrbuch: Alltagsvergehen, Zeugenhinweis, konsequente Strafe.

„Wir danken der Zeugin für ihre Aufmerksamkeit“, sagt Timo Höhn, der Leiter der Bußgeldstelle im Waiblinger Landratsamt. Solche Hinweise nehme man ernst, denn falsch entsorgter Müll verursache Aufwand – und Kosten. Gerade die Papiercontainer seien keine graue Tonne im Tarnmodus.

73 Verstöße im Jahr – Tendenz stabil

Der Fall aus Welzheim ist kein Einzelfall. Laut Angaben des Landratsamts wurden im Jahr 2025 insgesamt 73 Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz geahndet. 14.639 Euro an Bußgeldern kamen dabei zusammen. Ein Zeichen, dass auch kleinere Umweltsünden nicht unbemerkt bleiben.

Die AWRM macht an ihren Containerstandorten auf die Müllproblematik aufmerksam. Foto: Frank Rodenhausen

Dass so viele Verstöße auffliegen, liegt auch an aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern – und an einer Verwaltung, die hinschaut. Ein überquellender Container bleibt eben nicht lange unbemerkt.

Wegweiser durch den Müll-Dschungel

Wer beim Thema Mülltrennung doch mal ins Schleudern kommt, kann sich übrigens Hilfe holen. Die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) bietet auf ihrer Internetseite unter www.awrm.de eine Übersicht über Entsorgungswege, Annahmestellen und Öffnungszeiten.

Besonders praktisch: das digitale Abfall-ABC auf awrm.de/aw26. Von A wie Adventskranz bis Z wie Zahnbürste listet das Tool rund 1000 Abfallarten mit konkreten Entsorgungshinweisen aus. Einfach eingeben, was weg soll – und die Seite verrät, wohin damit. Das spart Zeit, Nerven und möglicherweise auch Geld.

Papiercontainer sind kein All-inclusive-Angebot

Für den Müllsünder aus Welzheim ist der Fall erledigt – finanziell schmerzhaft, aber offenbar ohne bleibenden Groll. Und vielleicht denkt er beim nächsten Mal daran, dass Container mit der Aufschrift „Papier“ nicht zum All-inclusive-Angebot gehören.

Denn auch wenn es nicht gleich ein Umweltverbrechen ist: Müll gehört da hin, wo er hingehört. Und wer’s falsch macht, riskiert mehr als nur schiefe Blicke.