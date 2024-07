Zwei 19-Jährige klettern auf einen abgestellten Waggon an einem S-Bahnhof in München. Einer von ihnen erleidet einen Stromschlag und stirbt.

red/AFP 10.07.2024 - 12:48 Uhr

In München ist ein 19 Jahre alter Mann durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Er kletterte in der Nacht zum Sonntag mit einem gleichaltrigen Freund auf einen abgestellten Waggon an einem S-Bahnhof, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.