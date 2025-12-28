Es war ein kleines Weihnachtswunder: Zum Feiertag war die verschwundene Eisbachwelle dank einer Rampe wieder da - doch dann rückt die Feuerwehr an.
28.12.2025 - 10:15 Uhr
München - Feuerwehreinsatz an der Münchner Eisbachwelle: Begleitet von der Polizei ist eine Rampe entfernt worden, die dafür gesorgt hatte, dass die seit Oktober verschwundene Welle im Eisbach im Englischen Garten über Weihnachten zeitweise wieder da war. Dabei war ein Kran im Einsatz, alle eingebauten Vorrichtungen wurden entfernt. Surfer zeigten sich entsetzt von der Aktion, sprachen von einer "Kampfansage der Stadt an uns Surfer".