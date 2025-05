In München hat die Feuerwehr ein Eichhörnchenbaby vom Giebel eines Hauses gerettet. Zwei Geschwistertiere waren bereits abgestürzt und hatten sich verletzt.

Die Feuerwehr hat in München ein Eichhörnchenbaby vor einem möglichen Absturz vom Giebel eines Hauses gerettet. Zwei weitere junge Eichhörnchen waren zuvor bereits aus rund fünf Metern Höhe heruntergefallen und hatten sich verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Zwei Mitarbeiterinnen eines Tierschutzvereins bauten am Montag aus zwei Gartenstühlen und einer darüber gespannten Decke ein provisorisches Sprungtuch. Mithilfe einer Drehleiter gelangten Einsatzkräfte der Feuerwehr schließlich an den Kobel, den Eichhörnchen am Giebel des Hauses gebaut hatten, und holten das rund neun Wochen alte Eichhörnchen heraus. Die Eltern saßen laut einem Feuerwehrsprecher auf dem Dach des Hauses.

Lesen Sie auch

Einsatzkräfte der Feuerwehr München bei der Rettung eines Eichhörnchens. Foto: Feuerwehr München

Die Helferinnen des Tierschutzvereins tauften das gerettete Eichhörnchen der Feuerwehr zufolge auf den Namen „Fabi“ - nach dem Feuerwehrmann, der die Drehleiter bediente. Ein Tierschutzverein kümmere sich nun um die Versorgung der Tiere.