Das Wetter besser als erwartet, großer Andrang, entspannte Stimmung: Das Oktoberfest läuft beinahe bilderbuchmäßig. Die Hälfte der Wiesn ist schon wieder vorbei.

red/dpa 28.09.2024 - 18:20 Uhr

Gut eine Million Besucher beim Oktoberfest schon am allerersten Wochenende - und das Wetter besser als erwartet. Am Sonntag (09.30 Uhr) wollen die Festleitung sowie Polizei, Feuerwehr und der Sanitätsdienst Aicher Ambulanz ihre Halbzeitbilanz ziehen. Was ist zu erwarten?