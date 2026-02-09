Dramatische Minuten im Kindergarten: Ein Dreijähriger steckt hinter einer Sprossenwand fest. Die Erzieherinnen können ihm nicht helfen. Wie wurde er gerettet?

red/dpa 09.02.2026 - 17:30 Uhr

Ein Dreijähriger war in einem Münchner Kindergarten hinter einer Sprossenwand eingeklemmt - und wurde von der Feuerwehr gerettet. Die Erzieherinnen hätten Hilferufe gehört und den Jungen im Sportraum entdeckt - mit Beinen und Bauch hinter einer Sprossenwand, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Kind klagte demnach über Schmerzen und ließ sich nicht befreien. Die Erzieherinnen wählten deshalb den Notruf.