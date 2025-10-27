 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Der Weg zu Olympischen Spielen bleibt weit und hart

München sagt „OlympiJA“ Der Weg zu Olympischen Spielen bleibt weit und hart

München sagt „OlympiJA“: Der Weg zu Olympischen Spielen bleibt weit und hart
1
Das Konzept ist stimmig: München will sich um die Ausrichtung Olympischer Sommerspiele bewerben. Foto: Imago/Sven Simon

Eine klare Mehrheit für Sommerspiele: Vom Bürgerentscheid in München geht nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky ein starkes Signal aus – aber auch nicht mehr.

Wer im Sport erfolgreich sein will, muss das Momentum nutzen. Also stellte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Sonntagabend vor die TV-Kameras und fabulierte über die wunderbare Zeit, die München bevorstehe: erst Olympische Spiele, dann die Paralympics und das Oktoberfest – ganz Bayern dürfe sich auf ein zweimonatiges Sommermärchen freuen. Was er vergaß: dass es im Sport nichts bringt, übers Ziel hinauszuschießen.

 

Klar ist: Wer auch immer die Sommerspiele nach Los Angeles (2028) und Brisbane (2032) ausrichten will, benötigt vor allem eines: einen langen Atem. München ist in diesen Marathonlauf gut gestartet. Mehr aber auch nicht.

Das Abstimmungsergebnis zu Olympischen Spielen ist ein starkes Signal

Das Konzept von München ist zweifelsohne medaillenreif. 90 Prozent der Sportstätten in einem Umkreis von 30 Kilometern, die Erweiterung des Olympiaparks von 1972, ein großes Olympisches Dorf, das neuen Wohnraum schafft, Investitionen in den Nahverkehr – das passt. Auch aus Sicht der Bevölkerung: Dass sich am Sonntag beim Bürgerentscheid 66,4 Prozent der Münchner für Olympische Spiele in ihrer Stadt ausgesprochen haben, ist ein starkes Signal. Und alles andere als selbstverständlich.

Vorfreude auf die Olympischen Spiele: Markus Söder. Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Zuletzt waren sieben Versuche, das Sport-Spektakel erstmals seit 1972 wieder nach Deutschland zu holen, erfolglos geblieben. Zweimal scheiterten mögliche Bewerbungen am Votum der Bürger (Hamburg/Sommer, München/Winter), und weil gesellschaftlich schwierige Zeiten dazu verleiten, vor allem zu kritisieren, zu nörgeln und abzulehnen, ist dieses „OlympiJA“ umso bemerkenswerter. Denn es drückt nicht nur Zustimmung zu einem vielversprechenden Konzept aus, sondern auch die Lust, etwas bewegen zu wollen. Die Zuversicht, eine große Herausforderung bewältigen zu können. Und den Mut, diese auch anzugehen.

Paris 2024 als Olympia-Vorbild – auch für München

Eine Rolle gespielt hat bei dieser Entscheidung sicherlich Paris 2024. In der französischen Hauptstadt fanden Olympische Spiele statt, die unvergessen bleiben werden. Wegen der Atmosphäre, den Sportstätten, den Emotionen. Aber natürlich auch, weil die Organisationen bewiesen haben, dass das Ringe-Großereignis – trotz aller finanzieller Risiken – in einem demokratischen Staat funktionieren kann. Das kam an, offenbar auch in München. Ob dort jemals wieder um olympische Medaillen gekämpft wird, bleibt dennoch fraglich.

Unsere Empfehlung für Sie

Bürgerentscheid: München erhöht Druck auf DOSB nach klarem Olympia-Votum

Bürgerentscheid München erhöht Druck auf DOSB nach klarem Olympia-Votum

München setzt nach dem deutlichen Bürgervotum auf mehr Tempo bei der Olympia-Bewerbung – und bringt den DOSB in Zugzwang. Wie es jetzt weitergeht.

Im Duell mit den anderen deutschen Interessenten Berlin, Hamburg und der Region Rhein-Ruhr hat München ein Zeichen und sich selbst an die Spitze gesetzt. Bleibt es bei den Plänen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), soll der Sieger allerdings erst im Herbst 2026 gekürt werden – nach Kriterien, die noch nicht bekannt sind. Diese Langatmigkeit passt zu einem Verband, der nur selten durch Innovationskraft auffällt und dem es an charismatischen Führungspersönlichkeiten fehlt, deren Wort in der internationalen Sportpolitik Gewicht hat. Dazu kommt die Konkurrenz.

Namhafte Sport-Großstädte gehen ebenfalls ins Rennen

Katar und Indien haben sich für 2036 und 2040 perfekt positioniert, Ägypten will die Spiele erstmals nach Afrika holen, wogegen Kirsty Coventry, die neue IOC-Präsidentin aus Simbabwe, sicher nichts einzuwenden hätte. Und wenn Europa irgendwann wieder dran ist, wollen auch Metropolen wie London, Rom, Madrid und Istanbul ins Rennen gehen. Was zeigt, wie realitätsfern ein weiterer Satz war, den Markus Söder in die Fernsehkameras sprach. „Wenn München will“, meinte der bayerische Sonnenkönig mit strahlendem Lächeln, „dann hat München sehr gute Chancen.“ In der Wirklichkeit? Hat der harte Wettbewerb gerade erst begonnen.

Weitere Themen

München sagt „OlympiJA“: Der Weg zu Olympischen Spielen bleibt weit und hart

München sagt „OlympiJA“ Der Weg zu Olympischen Spielen bleibt weit und hart

Eine klare Mehrheit für Sommerspiele: Vom Bürgerentscheid in München geht nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky ein starkes Signal aus – aber auch nicht mehr.
Von Jochen Klingovsky
WWE „Saturday Nights Main Event XLI“: Datum, Matchcard & Übertragung

WWE „Saturday Night's Main Event XLI“ Datum, Matchcard & Übertragung

Wann die WWE-Großveranstaltung „Saturday Night's Main Event XLI“ stattfindet, und welche Matches ausgetragen werden, lesen Sie im Artikel.
Von Saskia Ebert
Basketball-Bundesliga: Wie die MHP Riesen Ludwigsburg den Vizemeister entzaubern

Basketball-Bundesliga Wie die MHP Riesen Ludwigsburg den Vizemeister entzaubern

Ludwigsburgs Basketballer begeistern am Sonntag 4000 Fans in der MHP-Arena – vor allem ein Spieler.
Von Joachim Klumpp
TVB Stuttgart verliert bei Löwen: TVB wie so oft: Viele Tore, keine Punkte

TVB Stuttgart verliert bei Löwen TVB wie so oft: Viele Tore, keine Punkte

Schwächen in der Defensive kosten den TVB Stuttgart wieder einmal die Punkte. In einem Spiel auf Augenhöhe verliert das Team von Misha Kaufmann bei den Rhein-Neckar Löwen mit 34:38.
Von Jürgen Frey
Allianz MTV Stuttgart in Borken: Deshalb ist Trainer Konstantin Bitter stolz auf sein Team

Allianz MTV Stuttgart in Borken Deshalb ist Trainer Konstantin Bitter stolz auf sein Team

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart siegen bei Neuling Borken 3:0 – in einem unerwartet engen Spiel. Der Coach kritisiert die Leistung, sieht aber auch positive Aspekte.
Von Jochen Klingovsky
MMA-Kämpferin aus Region Stuttgart: Wie Alina Dalaslans erfolgreicher Karriereweg weitergehen soll

MMA-Kämpferin aus Region Stuttgart Wie Alina Dalaslans erfolgreicher Karriereweg weitergehen soll

Coach und Manager Peter Sobotta äußert sich zur Zukunft von MMA-Talent Alina Dalaslan. Ob sie in Stuttgart um den Titel kämpft – und wann er sie auf Weltklasseniveau in der UFC sieht.
Von Rouven Spindler
TVB Stuttgart bei Löwen: Personallage bleibt angespannt – Zugänge aber erst für Sommer geplant

TVB Stuttgart bei Löwen Personallage bleibt angespannt – Zugänge aber erst für Sommer geplant

Vor dem Spiel des TVB Stuttgart bei den Rhein-Neckar Löwen bleibt die personelle Lage angespannt. Unterdessen gehört es zum Geschäft, auch schon die neue Saison im Blick zu haben.
Von Jürgen Frey
EM im American Football: Surge-Spieler vor dem nächsten großen Coup

EM im American Football Surge-Spieler vor dem nächsten großen Coup

Gleich 15 Spieler von ELF-Meister Stuttgart Surge gehören zum Aufgebot des deutschen Nationalteams, das den EM-Titel holen will – nicht nur Luca Siebert ist voller Zuversicht.
Von Jochen Klingovsky
Formel-1-Einstieg von Audi: Der harte Kampf um die klügsten Köpfe der Szene

Formel-1-Einstieg von Audi Der harte Kampf um die klügsten Köpfe der Szene

Audi und Cadillac steigen in die Formel 1 ein – das ist vor allem auf dem Arbeitsmarkt spürbar. Die Neuen werben von den etablierten Teams Personal ab.
Von Elmar Brümmer
Handball-Bundesliga: Jetzt ist es perfekt – Frisch Auf Göppingen holt Ole Pregler

Handball-Bundesliga Jetzt ist es perfekt – Frisch Auf Göppingen holt Ole Pregler

Frisch Auf Göppingen hat für die neue Saison Spielmacher Ole Pregler vom VfL Gummersbach verpflichtet. Was bedeutet das für die sportliche Zukunft von Ludvig Hallbäck?
Von Jürgen Frey
Weitere Artikel zu München Olympische Spiele Kommentar Bürgerentscheid Bewerbung Markus Söder Oktoberfest Meinung
 