Nach dem Tod einer Surferin ist die berühmte Eisbachwelle im Englischen Garten in München gesperrt. Nun appellieren Surfer und Fans der Welle an Oberbürgermeister Reiter.

red/dpa/lby 08.05.2025 - 15:03 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall im Münchner Eisbach fordern Surfer und Fans der berühmten Welle in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das Ende der Sperrung. „Mit diesem offenen Brief bitten wir Sie herzlich, aber nachdrücklich, die Eisbachwelle unverzüglich und wieder dauerhaft für den Surf-Betrieb freizugeben“, heißt es in dem Schreiben, das rund 3.600 Menschen unterzeichnet haben.