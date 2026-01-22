Der Fall führt zurück ins Frühjahr 2023 nach Bayern: Portugiesische Ermittler fassen einen Mann, dem in Deutschland eine lange Haftstrafe droht.

dpa 22.01.2026 - 21:24 Uhr

Lissabon - Die Polizei in Portugal hat einen Mann festgenommen, der von den deutschen Justizbehörden wegen Vergewaltigung und Körperverletzung gesucht wurde. Der 43-Jährige sei nach längeren Ermittlungen und Überwachungen am Dienstag im Großraum Porto gefasst worden, teilte die Kriminalpolizei in Lissabon mit. Seine Nationalität wurde nicht bekanntgegeben.