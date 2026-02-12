Das erste Quartal lief stark, auch weil es mit einer zuletzt schwächelnden Sparte wieder bergauf geht und die Nachfrage nach Rechenzentren boomt.
12.02.2026 - 16:07 Uhr
Nach einem starken Start in das Geschäftsjahr ist Siemens wieder das wertvollste Unternehmen im Dax. Nachdem der Konzern gute Zahlen für das von Oktober bis Dezember gehende erste Geschäftsquartal vorlegte und seine Prognose für das laufende Jahr erhöhte, stieg die Aktie am Vormittag um mehr als 6 Prozent. Damit überholte Siemens bei der Marktkapitalisierung - also dem zusammengezählten Wert aller Aktien - erneut SAP, dessen Kurs nur leicht gestiegen war.