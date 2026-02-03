Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Jedes Jahr wird das Bier auf der Wiesn teurer. Können Eintrittspreise für das Oktoberfest dagegen helfen? Der Wiesn-Chef hat da eine klare Meinung.
03.02.2026 - 07:43 Uhr
Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) erteilt der Idee, Oktoberfestbesucher Eintritt zahlen zu lassen, eine klare Absage. „Das Oktoberfest ist ein Volksfest und kein Freizeitpark“, sagte der Wirtschaftsreferent der Stadt München der Deutschen Presse-Agentur. „Ein Eintritt passt überhaupt nicht zum Volksfestcharakter der Wiesn und kommt nicht in Frage.“