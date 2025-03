Bei einem Unfall mit einem Reisebus und einer Trambahn an einer größeren Kreuzung in München werden mehrere Menschen verletzt. Unter ihnen sind einige Kinder.

Bei einem Unfall mit einem Reisebus und einer Trambahn an einer Kreuzung in München sind nach Angaben der Feuerwehr elf Menschen verletzt worden, darunter neun Kinder und eine Betreuerin. Der Fahrer des Busses wurde schwer verletzt. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Trambahn sei komplett entgleist, der Bus stark beschädigt und frontal eingedrückt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Wie kam es zu dem Unfall?

Lesen Sie auch

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Vormittag an einer größeren Kreuzung in der Nähe des Hirschgartens. Dort kam es deshalb zu erheblichen Behinderungen im Auto- und Straßenbahnverkehr, Tram-Linien wurden umgeleitet und für einen nicht erreichbaren Streckenabschnitt Taxis eingesetzt, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilte. Die Beeinträchtigungen sollten demnach bis voraussichtlich 16.00 Uhr andauern.

Wie genau und warum es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.