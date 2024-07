Eine neue Freiluft-Gastronomie in der „Welthauptstadt des Biers“ schenkt keinen Tropfen Alkohol aus. Was lustig klingt, hat einen ernsten Hintergrund.

Patrick Guyton 18.07.2024 - 17:54 Uhr

Mit dem Münchner Biergarten verbindet man mitunter ein leicht beduselt-beschwingtes Gefühl. Der Sommer ist schön, das Leben leichter und die Stimmung entspannt am lauen Abend unter den Kastanien. Das mag auch an der Wirkung des einen oder anderen im Garten getrunkenen Kruges Bier liegen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ist nun zu einem neuen und für die Welthauptstadt des Bieres außergewöhnlichen, ja einzigartigen Ort gekommen. „Ich habe schon viel eingeweiht in den letzten Jahren“, sagt er gut gelaunt. „Aber noch nie einen alkoholfreien Biergarten.“ Nun ist es so weit, eine Münchner Schülerband rockt dazu.