Schwätzen, essen, feiern, shoppen: Das steht beim Münchinger Märkt im Mittelpunkt, der traditionsreichsten Münchinger Veranstaltung. In Weissach gibt sich Jeanette Biedermann die Ehre, im Leo-Center wird es soulig mit Charles Johnson.

Stefanie Köhler 22.09.2024 - 17:19 Uhr

Mit dem Bläserruf am Samstag um 8 Uhr begann er bei bestem spätsommerlichem Wetter, der Märkt – die traditionsreichste Münchinger Veranstaltung, wie die Stadt gern betont: Seit dem Jahr 1721 findet er an demjenigen Samstag statt, der dem 21. September, dem Matthäustag, am nächsten ist. Er sei seit jeher Krämermarkt und festlicher Treffpunkt für alle Generationen. Rund 50 Krämermarktstände waren aufgebaut. Im Höneshof, spielten das Blasorchester, die Hoba und die Jugend des Musikvereins, der Musikverein Korntal und die Original Strohgäumusikanten.