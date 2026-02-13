Die erodierenden Beziehungen zwischen den USA und Europa sind ein Hauptthema der Münchner Sicherheitskonferenz. Eine Umfrage zeigt, wie negativ sie in Deutschland inzwischen wahrgenommen werden.
13.02.2026 - 04:44 Uhr
München - Jahrzehntelang galten die USA als engster und wichtigster Partner Deutschlands außerhalb Europas. Unter US-Präsident Donald Trump werden die Vereinigten Staaten in Deutschland nun aber eher als Gegner wahrgenommen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zur heute beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz hervor.