Zwei Männer locken einen anderen auf einen Parkplatz und fordern Geld. Die Polizei findet zuerst nur einen der Verdächtigen. Jetzt stellt sich der andere.

red/dpa/lsw 20.12.2024 - 13:26 Uhr

Nach einem mutmaßlichen, erpresserischen Menschenraub in Münsingen (Kreis Reutlingen) hat sich der zweite Tatverdächtige der Polizei gestellt. Er zeigte sich Mittwochabend auf dem Polizeirevier Reutlingen, wie ein Sprecher sagte. Dort wurde er festgenommen. Ein Haftrichter steckte den 20-Jährigen in Untersuchungshaft. Ein 23-Jähriger befand sich bereits in Untersuchungshaft.