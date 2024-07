Ein 16-Jähriger verliert auf der Bundesstraße zwischen Bad Urach und Münsingen die Kontrolle über sein Motorrad und rutscht auf die Gegenfahrspur.

Annika Mayer 23.07.2024 - 18:04 Uhr

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße zwischen Bad Urach und Münsingen (Kreis Reutlingen) schwer verletzt worden. Der Jugendliche war gegen 12.10 Uhr in Fahrtrichtung Bad Urach unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und auf die Gegenfahrspur rutschte, wie die Polizei mitteilte. Er sei mit einem entgegenkommenden Wohnmobil kollidiert, weiter unter der Leitplanke hindurch und eine Böschung hinunter gerutscht. Dort kam er laut der Polizei schwer verletzt zum Liegen.