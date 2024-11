Stromausfall in Teilen Stuttgarts

Bildschirme schwarz, Lichter aus: In Teilen Stuttgarts fällt am Freitagvormittag der Strom aus. Techniker sind im Einsatz. Zunächst war unklar, bis wann die Störung behoben ist.

Jonas Schöll 22.11.2024 - 10:53 Uhr

Plötzlich ist es dunkel, der Fernseher geht aus und das Handy lädt nicht mehr: In Teilen Stuttgarts ist am Freitagvormittag der Strom ausgefallen. Gegen zehn Uhr meldet der Betreiber Stuttgart Netze, dass es in den Stadtbezirken Münster und Bad Cannstatt zu Unterbrechungen der Stromversorgung kommt. Techniker seien im Einsatz. Wann die Störung behoben sein soll, war zunächst nicht absehbar (Stand: 10.45 Uhr).