Sie zeigt auf der einen Seite einen Koala, die neue Gedenkmedaille der Wilhelma. Die nun neu hergestellte Medaille aus Silber haben Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne), der Leiter der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg, Thomas Bader, und der Direktor des zoologisch-botanischen Gartens, Thomas Kölpin, in der Stuttgarter Prägestätte nun vorgestellt.

Wilhelma-Liebling Koala ist das prägende Motiv der Medaille „Das prägende Motiv der aktuellen Medaille ist unser Koala Navy“, verriet Kölpin. Die Koalas aus dem australischen Queensland gibt es seit 2023 im Stuttgarter Zoo. Sie hätten sich schnell zu einem Liebling der Besucher entwickelt. Bereits in den 1970er Jahren gab es Gedenkmedaillen für die Wilhelma, weiß Thomas Bader zu berichten. Ein Mitarbeiter hatte die Stempel im Februar in der Staatlichen Münze in Bad Cannstatt gefunden. Einen Stempel mit drei Elefanten als Motiv und einen mit einem Flusspferd als Motiv. Jetzt wurde eine neue Medaille entwickelt, die die Wilhelma in der heutigen Zeit widerspiegelt und auch das aktuelle Logo enthält. So wird sie auch mit Blick auf das 175-Jahr-Jubiläum im Jahr 2028 hergestellt.

Die neue Gedenkmedaille. Foto: LICHTGUT

Bei der Vorstellung der Medaille, deren erstes Stück sie selbst prägte, hob Finanzstaatssekretärin Gisela Splett die „glänzende Kooperation“ zwischen der Wilhelma und dem Landesbetrieb der Staatlichen Münzen und den Stuttgarter Zoo hervor als Ort, an dem „historische Architektur, Botanik und Zoologie zusammenkommen“. Bader sagte, dass mit der neuen Medaille „die kulturellen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Verdienste der Wilhelma gewürdigt werden.“ Neben dem „herausragenden Engagement in den Bereichen Artenschutz, Bildung und Forschung“, stellte Bader die Wilhelma mit ihren fast zwei Millionen Besuchern im Jahr als „wichtigen Pfeiler des wirtschaftlichen Lebens der Region Stuttgart“ heraus. Wilhelma-Direktor Kölpin, der das zweite Medaillenstück prägte, sagte: „Die neue Medaille bringt uns weitere Aufmerksamkeit für die Wilhelma und ihre Ziele und ist eine tolle Ehrung für uns.“

Auflage der Gedenkmedaille beträgt 500 Stück

Die Gestaltung der neuen 40 Millimeter großen Medaille mit Spiegelglanz, die nun mit einer Auflage von 500 Stück geprägt wird, entstand in enger Zusammenarbeit mit den beiden Institutionen. Die Medaille besteht aus Feinsilber und zeigt auf der einen Seite die Wort-Bild-Marke der Wilhelma und auf der anderen Seite den Koala, stellvertretend für die Tier- und Pflanzenwelt des Stuttgarter Zoos.

Silber ist bei Anlegern in den letzten Monaten in der Gunst gestiegen. Aber: „Die Nachfrage nach Medaillen spielt im Silberhandel nur eine untergeordnete Rolle“, erklärt Andreas Anklam vom Edelmetall- und Münzkabinett der BW-Bank in Stuttgart. Silber-Interessenten vertrauen lieber auf eine Silbermünze, so Anklam, „mit der sie auch bezahlen könnten“.

Interessierte erhalten mehr Infos online unter https://mintbw.de. Die Wilhelma-Medaille kostet 95 Euro. Ein Teil des Erlöses geht an das vom Land Baden-Württemberg geförderte Klimaschutzprojekt „Klimaschutz und Klimaanpassung durch Kaffeeagroforstanbau von Kleinbauernfamilien in Burundi ,Kli2Ka‘ 2025 bis 2026“.

Zu sehen gibt es die neue Wilhelma-Medaille außerdem am Samstag, 6. Dezember, bei der Buchmesse „Winterlesezauber“ in Fellbach.