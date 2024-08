Jahrhunderte alter Fund in Glottertal ausgehoben

Bei der Verlegung einer Leitung im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wird ein Zufallsfund gemacht.

red/dpa/lsw 12.08.2024 - 11:57 Uhr

Jahrhunderte alte Münzen sind Anfang Mai bei der Verlegung einer Leitung in der Nähe eines Schwimmbades in Glottertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) entdeckt worden. Nach Auskunft des Landesamtes für Denkmalpflege (LAD) handelt es sich um rund 1600 Münzen, die um 1320 in den Münzstätten Breisach, Zofingen und Freiburg geprägt wurden.