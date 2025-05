Zahlen Selbstständige bald in die Rentenkasse ein?

Die Debatte um eine Reform des deutschen Rentensystems hat zuletzt wieder Schwung bekommen. Werden bald Selbstständige einbezogen?

Michael Bosch 13.05.2025 - 12:33 Uhr

Das Rentensystem in Deutschland kommt auf Sicht an seine Grenzen. Immer weniger Menschen, die einzahlen, stehen einer immer größeren Gruppe an Beziehern gegenüber. Dementsprechend gibt es Überlegungen, wie das System reformiert werden könnte.