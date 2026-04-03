Unsere Dialektspalte hat Geburtstag, den 17. Seit dem 3. April 2009 erscheint die Kolumne von Lesern für Leser täglich. Zum Dank ist Ihnen dieses Rätsel gewidmet.
04.04.2026 - 16:00 Uhr
„Auf gut Schwäbisch“ ist soeben 17 Jahre alt geworden. Umgerechnet in Kolumnen sind das 5135 Stück. Exakt so viele sind seit dem Start der Serie am 3. April 2009 erschienen. Nachgerechnet hat das Leser Albrecht Hartmann aus Schwäbisch Gmünd/Straßdorf, der sich über diesen „ fundierten und überaus wichtigen Nachhilfeunterricht in Sachen Schwäbisch“ freut – und als Schreiber selbst aktiv daran mitwirkt.