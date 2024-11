Ein VW-Transporter in Mundelsheim wird von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu der Unfallflucht.

Jonathan Rebmann 21.11.2024 - 12:03 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht, nachdem am Mittwochabend in Mundelsheim (Landkreis Ludwigsburg) ein geparkter VW-Transporter beschädigt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr an der La-Motte-Servolex-Straße in Mundelsheim. Vermutlich beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug beim Vorbeifahren.