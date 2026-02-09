Kriege und Spannungen sowie vielerorts Zweifel, ob Probleme noch gelöst werden. Vor dem Start der Münchner Sicherheitskonferenz analysiert ein Bericht das verunsicherte Europa.
09.02.2026 - 10:00 Uhr
München - Vor der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) warnen Experten vor wachsender Zustimmung für eine um sich greifende "Politik mit der Abrissbirne". "In vielen westlichen Gesellschaften gewinnen politische Kräfte an Dynamik, die Zerstörung bevorzugen gegenüber Reformen", stellt der vor dem internationalen Treffen veröffentlichte MSC-Sicherheitsreport fest.