Selbst Gotteshäuser sind nicht vor Einbrechern sicher: Unbekannte haben am Wochenende versucht, in die Sakristei der Peterskirche in Murr einzusteigen.

Julia Amrhein 04.11.2024 - 11:14 Uhr

Einbrüche in Wohnhäuser und Firmengebäude gibt es immer wieder, am Wochenende hatten Unbekannte es jedoch auf ein eher ungewöhnliches Objekt abgesehen – die Peterskirche in Murr. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr, ein Fenster zur Sakristei eingeworfen. Einen Einbruchsschutz entfernten die Unbekannten mit Gewalt.