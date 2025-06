Mut-Mach-Tage in Murr: Vom 27. bis 29. Juni erwartet Besucher ein buntes Programm mit Musik, Spiel und inspirierenden Geschichten. Eine Veranstaltung für die Lebensfreude.

Am kommenden Freitag starten die Murrer Mut-Mach-Tage. Eine Initiative, die Jens Kreutzer ins Leben gerufen hat und zu deren Realisation schon 2024 der gemeinnützige Verein Mutmachen in Murr gegründet wurde.

Die auf drei Tage angesetzte Veranstaltung will Nähe und Gemeinschaft fördern und setzt – trotz schwieriger Zeiten – auf Lebensfreude, Durchhaltevermögen und Wir-Gefühl. Knapp zweihundert Menschen zeigen dafür ehrenamtlichen Einsatz. Der Gewinn der Veranstaltung wird weitergegeben: Je zur Hälfte geht dieser an die Hospizgruppe Bottwartal und an den Förderverein der Grundschule Murr.

Eine Ort, die Seele baumeln zu lassen

Mit den Mut-Mach-Tagen soll auf dem Hermannsplatz aber vor allem ein Wochenende lang ein Ort geschaffen werden, „um abzuschalten, zu entschleunigen, die Seele baumeln zu lassen, um alte Freunde zu treffen und neue Freundschaften zu schließen“, so das Credo des achtköpfigen Vereinsteams. Mittels Festivalambiente wollen die Organisatoren und zahlreiche Unterstützer ein Programm für Jung und Alt mit Musik, Vorträgen, Verpflegung, Spiel und Spaß auf die Beine stellen. „Ob als Gruppe, alleinstehend oder als Familie – jeder ist willkommen. Wir wollen zeigen, dass niemand alleine ist“.

Der Freitag startet um 18 Uhr mit dem Mut-Mach-Talk und mit ihm Geschichten von Menschen, die zeigen, dass es auch in scheinbar ausweglosen Situationen Sinn macht, den Mut zu behalten. Als Interviewpartnerin wurde neben weiteren Gästen Silke Naun-Bates eingeladen. Die Frau verlor im Alter von acht Jahren durch einen Unfall beide Beine. Entgegen allen Prognosen heiratete sie, brachte zwei gesunde Kinder zur Welt und war viele Jahre als Führungskraft in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig. Neben ihrer freiberuflichen Tätigkeit arbeitet sie seit 2022 als Angestellte im öffentlichen Dienst im Amt für Migration und engagiert sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit. Naun-Bates hat vier Bücher veröffentlicht, hält Lesungen und Vorträge und steht als Interviewpartnerin bei Galas, Talkshows, Veranstaltungen und Kongressen zur Verfügung.

Es gibt auch Programm für Kinder

Die Moderation übernimmt Max Gairing. Ab 20 Uhr wird dann David Kadel auf die Bühne treten. Der Mentalitätstrainer und Autor von Mut-Mach-Büchern wird zum Thema „Burn on – wie ich mit Begeisterung leben kann“ sprechen. Wichtig ist für das Organisationsteam auch: Auf dem Gelände wird es freitags und samstags einen Stand der DKMS geben, bei dem sich Willige für die Typisierungsaktion registrieren lassen können.

Der Samstag bringt dann vor allem Spielspaß für die Kleinen. Von 10 Uhr bis 14 Uhr öffnet eine Mega-Spielstraße, auf der gleich 16 Vereine und Organisationen bei freiem Eintritt für glückliche Augen und Ausgelassenheit sorgen. Neben Attraktionen wie Baggerfahren oder einem fünftausend Liter fassenden Wassertank, der dazu einlädt, schwimmende Enten mit einem Casher zu fischen, gibt es auch einen echten Krankenwagen. Anhand dessen werden den Kindern die Funktionen erklärt und was mit Verletzten geschieht, die darin transportiert werden. Beim Torwandschießen am DKMS-Stand gibt es zudem für jedes Kind, das aktiv teilnimmt, ein Shirt mit DKMS-Logo. Begeisterung wird vermutlich auch die Sonnenblumenpflanzaktion hervorrufen, die der OGV Murr auf der Spielstraße durchführt.

Wette mit Bürgermeister Bartzsch

Der Samstagabend zeigt sich dagegen musikalisch. Die Band „Papi´s Pumpels“ rockt ab 18 Uhr die Open Air-Bühne mit Schlagern vom Bodensee. Jens Kreutzer weist extra darauf hin, dass es auf dem Konzertgelände auch zahlreiche Sitzplätze gibt. „Man muss also nicht die ganze Zeit stehen.“

Der Sonntag startet schließlich mit dem „Gottesdienst mal anders“. Ein familiengerechtes Angebot, das viel Musik wie auch ein Kinderprogramm bietet. Höhepunkt wird hier die sogenannte Gottesdienstwette mit Bürgermeister Torsten Bartzsch sein. Der Verein wettet gegen ihn, dass er es nicht schafft, hundert Personen zu finden, die etwas Grünes oder Orangefarbenes tragen und dann noch vor allen „Danke, für diesen guten Morgen“ singen. Sollte der Schultes verlieren, muss er beim anschließenden Spendenlauf für jede in der Gesamtheit gelaufene Runde je einen Euro zahlen.

Verliert der Verein, wird er einen Seniorennachmittag in der Gemeinde ausrichten. Eine Runde Spendenlauf beträgt übrigens neunhundert Meter. Eine Anmeldung ist für Teilnehmende nicht erforderlich, allerdings müssen sie sich vorab um eine Spenderin oder Spender kümmern, die jede Runde mit einem finanziellen Beitrag unterstützen. Der Spendenlauf ist zugunsten von Patienten, die eine Nierentransplantation benötigen. Der Ertrag geht je zur Hälfte an die TransDia Deutschland und an den ausrichtenden Verein.

Termin Die Mut-Mach-Tage finden vom 27. Juni bis 29. Juni 2025 auf dem Murrer Hermannsplatz statt. Informationen unter www.mut-mach-tage.de. Karten für das Konzert mit Papi´s Pumpels gibt es bei SIK Schreibwaren in Murr, bei S`Lädle in Pleidelsheim oder per Mail-Bestellung an info@mutmachen-ev.de.