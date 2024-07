Ein unbekannter Rollerfahrer soll einen Vater, der mit seinem Kinderwagen unterwegs war, am Donnerstag nahe Murr genötigt und ihm den Mittelfinger gezeigt haben. Der 27-Jährige war gegen 16 Uhr mit seinem Kind im Kinderwagen auf einem Fuß- und Radweg im Bereich der „Alten Holzbrücke“ spazieren, wie die Polizei mitteilte, als der Rollerfahrer sei ihnen zu schnell entgegengefahren sei. Da er nicht gebremst haben und direkt auf den 27-Jährigen zugefahren sein soll, habe dieser den Kinderwagen auf die angrenzende Wiese gezerrt und sei hinterher gesprungen.

Beim Vorbeifahren soll ihn der Rollerfahrer laut der Polizei mit dem Stinkefinger beleidigt haben. Dann sei er in Richtung des Sportplatzes fortgefahren. Der 27-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen nicht feststellen.

Der Rollerfahrer wurde der Polizei zufolge als hager beschrieben und war mit einem türkisfarbenen T-Shirt bekleidet. Er habe einen dunklen Helm mit abgedunkeltem Visier getragen. Das Versicherungskennzeichen am Roller sei wohl abgeklebt gewesen. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Marbach zu wenden unter der Telefonnummer 07144/9000 oder per E-Mail an marbach-neckar@polizei.bwl.de.