Große Pläne für Cannabis-Läden Kiffen und einkaufen: Unternehmer will mit Bio-Cannabis durchstarten

Die ersten beiden Anbauvereine im Raum Stuttgart haben ihre Lizenz erhalten. Lukas Schwarz möchte bald mit mehreren Clubs nachziehen und in Cannabisläden den Konsum in stilvollem Ambiente ermöglichen, unter anderem in Ludwigsburg.