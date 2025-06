Ein betrunkener Autofahrer hat am Montag in Murrhardt einen Unfall mit 20 000 Euro Sachschaden verursacht. Er stieß mit einem Traktor zusammen.

Jürgen Veit 10.06.2025 - 15:12 Uhr

Ein zumindest angetrunkener Autofahrer hat am Montagabend in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) einen Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von knapp 20 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war dem 63-jährigen Mercedes-Fahrer auf der Hörschbachstraße ein Traktor samt angehängtem Heuwender entgegengekommen.