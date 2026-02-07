Der junge Mann setzt sich im nördlichen Rems-Murr-Kreis gegen Blutentnahme zur Wehr und verletzt dabei zwei Beamte.

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zum Samstag einen 23-Jährigen gestellt, der in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) stark betrunken mit seinem Auto durch die Gegend fuhr. Der junge Mann war um 1.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße 1066 von Murrhardt in Richtung Sulzbach/Murr unterwegs. „Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er dabei mehrmals von der Fahrbahn ab und wurde schließlich von der Streife gestoppt“, berichtet ein Polizeisprecher.

 

Beamte fortlaufend beleidigt

Da der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, musste er zur Durchführung einer Blutentnahme vorläufig festgenommen werden. „Bereits hierbei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten fortlaufend“, so der Sprecher, „und im Krankenhaus leistetet er bei der Durchführung der Blutentnahme erheblichen Widerstand gegen die Maßnahme.“

Hierdurch wurden zwei Polizeibeamte und auch der 23-Jährige leicht verletzt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.