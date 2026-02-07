Der junge Mann setzt sich im nördlichen Rems-Murr-Kreis gegen Blutentnahme zur Wehr und verletzt dabei zwei Beamte.

Dirk Herrmann 07.02.2026 - 17:00 Uhr

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zum Samstag einen 23-Jährigen gestellt, der in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) stark betrunken mit seinem Auto durch die Gegend fuhr. Der junge Mann war um 1.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße 1066 von Murrhardt in Richtung Sulzbach/Murr unterwegs. „Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er dabei mehrmals von der Fahrbahn ab und wurde schließlich von der Streife gestoppt“, berichtet ein Polizeisprecher.