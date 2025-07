Ein 42-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Murrhardt schwer verletzt worden. Grund für das Unglück: die Betriebssicherung an einer Maschine hatte sich gelöst.

Jürgen Veit 03.07.2025 - 14:51 Uhr

Ein 42 Jahre alter Mann ist am Mittwochmittag bei einem Arbeitsunfall in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 13.30 Uhr damit beschäftigt gewesen, in einer Firma in der Chemnitzer Straße eine Produktionsmaschine neu einzustellen.