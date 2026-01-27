Die Stadt Murrhardt und Naturparkführer Walter Hieber laden zur winterlichen Wanderung durch die Franzenklinge zum Riesberg am 19. Februar ein.

Chris Lederer 27.01.2026 - 14:30 Uhr

Wie verwunschen erscheint die wildromantische Franzenklinge: Vielleicht liegt die Klinge noch im Winterschlaf mit feinen Eisgebilden im Wasser, vielleicht zeigen sich elfenhaft schon die ersten Frühlingsboten. Gut vorstellbar, dass dies das Reich der „Fratzen“, der Quellgeister ist. Durch die Klinge wird – begleitet von Sagen und Geschichten – hoch auf den Riesberg gewandert, wo andere Geister hausen: die Hotzen. Ob die Wanderer dem Hotzenklingen-Stoffel oder den Murrhardter Riesen begegnen? Auf jeden Fall wird die frische Waldluft genossen, und am wärmenden Feuer können Würstle gebrutzelt werden.