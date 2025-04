Seit dem 15. April fehlt von Beate Z. jede Spur. Die Polizei vermutet eine hilflose Lage. Am Sonntag wurde eine neue Spur verfolgt. Doch weiterhin gilt der Aufruf der Kripo: Wer hat die Frau gesehen?

Frank Rodenhausen 21.04.2025 - 12:30 Uhr

Seit Dienstag wird in Murrhardt eine 54-jährige Frau vermisst. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, verdichteten sich die Hinweise zuletzt am Sonntag: Eine Zeugin will Beate Z. am Nachmittag in der Fornsbacher Straße gesehen haben – in der Nähe eines Tierbedarfsgeschäfts.