wei 23.07.2024 - 11:25 Uhr

Am Sonntag und am Montag sind im Rems-Murr-Kreis unabhängig voneinander zwei Radfahrer verunglückt – in einem Fall gab es einen Schwerverletzten, im anderen sucht die Polizei nach einem unbekannten Autofahrer. Am Sonntag gegen 18 Uhr war in Murrhardt ein 72 Jahre alter Radfahrer stadtauswärts auf der Fornsbacher Straße unterwegs gewesen. Dort wurde er von einem Audi A8 überholt. Dessen unbekannter Fahrer soll den Mindestabstand zum Radfahrer missachtet haben. Der Senior wich nach rechts aus, stieß gegen den Bordstein und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen, der Autofahrer fuhr unerlaubterweise davon. Die Polizei nimmt unter der Nummer 0 71 92 / 53 13 Hinweise auf den Unfallflüchtigen entgegen.