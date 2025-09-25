Die Ausstellung „Scho wieder verhockt“ vor zwei Jahren über die Vergangenheit der Musberger Gastroszene war ein Hit. Jetzt kommt sie zu den einstigen Stammgästen ins Seniorenzentrum.
Anfang des 20. Jahrhunderts war viel geboten in Musberg. Stumme Zeugen aus frühere Zeit sind etwa ein paar Masten, die zu einem Schlepplift für Skifahrer gehörten. Piz Mus war ein Begriff in der ganzen Region, aber auch viele Ausflügler zog es in die grüne Umgebung von Musberg, zumal es einige Jahre sogar eine Zuganbindung des Ortes gab. Entsprechend viele Lokale, Kneipen und Restaurants gab es damals dort auch, zum Teil mit einer Jahrhundertelangen Vergangenheit, andere für die Jugend der 1960er und 1970er Jahre, die da zeitweise der dörflichen Enge entfliehen konnten. Auch für das Vereinswesen von Musberg waren sie von großer Bedeutung.