 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Stadtgeschichte auf der langen Bank

Museen in Böblingen Stadtgeschichte auf der langen Bank

Museen in Böblingen: Stadtgeschichte auf der langen Bank
1
In der Böblinger Zehntscheuer sind sowohl Ausstellungen der städtischen Galerie als auch des Bauernkriegsmuseums zu sehen. Foto: Eibner/Drofitsch

Böblingen hat keine schlüssige Idee für seine Museenlandschaft, kritisiert Redaktionsleiter Jan-Philipp Schlecht

Böblingen: Jan-Philipp Schlecht (jps)

Vielleicht wäre das Jahr 2028 der richtige Zeitpunkt, in Böblingen einen Neuanfang in Sachen Museen zu wagen. Dann ist die von den beiden Experten Thomas Knubben und Korkut Demirag ausgearbeitete Konzeption immerhin noch keine zehn Jahre alt. Und das Bauernkriegsmuseum hat nach seiner Gründung im Jahr 1988 das Schwabenalter erreicht. Da wäre ohnehin eine Geburtstagsfeier angemessen - und der Blick könnte nach vorne gehen.

 

Der Blick nach hinten offenbart nämlich, wie überfällig ein schlüssiges Konzept für die Böblinger Museen ist. Die Stadt und ihre Museumslandschaft: Das ist ja schon länger keine Liebesbeziehung mehr. In den Archiven finden sich nicht nur unzählige Berichte über dieses leidige Thema. Es wird auch deutlich, wie wenig man in dieser Frage allein in diesem Jahrzehnt konzeptuell vorwärts gekommen ist.

Denn Knubben und Demirag empfahlen schon 2019 - durchaus modern und zeitgemäß - die bestehende Situation radikal aufzubrechen. Im Sinne der kreativen Zerstörer forderten sie zum einen Auszug des Bauernkriegsmuseums aus der Zehntscheuer. Zum anderen sollte ein neuer Ort für temporäre Ausstellungen geschaffen werden, an dem auch andere Aspekte der Stadtgeschichte und -gegenwart beleuchtet werden können.

Das Böblinger Fleischermuseum ist mit Abstand das kreativste Handwerksmuseum weit und breit. Einen wirklichen Bezug zur Stadt hat es nicht. Foto: Stefanie Schlecht

Klar ist auch: Das Bauernkriegsmuseum hat zweifelsohne seine großen Verdienste für die Aufarbeitung dieser herausragenden Begebenheit in der Stadt geleistet. In den jetzt 38 Jahren seines Bestehens hat es Böblingen als Kulminationsort für die Freiheitskämpfe von 1525 in vielen Aspekten beleuchtet. Unzählige Schulklassen standen vor dem Diorama der Schlacht am Goldberg und legten verstohlen den Finger an die Speerspitzen und Ritterrüstungen.

Unsere Empfehlung für Sie

500 Jahre Bauernkrieg: Große Aufmerksamkeit für kleines Museum in Böblingen

500 Jahre Bauernkrieg Große Aufmerksamkeit für kleines Museum in Böblingen

Im Deutschen Bauernkriegsmuseum Böblingen stehen die letzten Veranstaltungen zum 500. Gedenkjahr des Bauernkriegs an. Museumsleiterin Lea Wegner lässt das Jahr Revue passieren.

Zum 500. Jubiläum des Bauernkriegs durfte außerdem der Skandal-Bildhauer Peter Lenk der Stadt eine Denkmalsäule ans Seeufer setzen. Theaterwanderungen auf historischen Wegen, Filme und Exkursionen rundeten das Gedenkjahr ab. Und jetzt? Einfach weiter so? Es wäre eine vergebene Chance. Denn das Bauernkriegsmuseum zu verändern, es umzusiedeln oder ganz neu zu denken, hieße ja nicht, das Gedenken an die historische Schlacht zu verbannen.

Viel drängender ist aber die Tatsache, dass so viele andere Kapitel der Stadt darauf warten, öffentlich beleuchtet zu werden. Nehmen wir nur die High-Tech-Historie der Stadt: Schon in den 1950er-Jahren siedelten sich die Computerriesen IBM und Hewlett Packard an. Im IBM-Labor auf dem Rauhen Kapf existierte bis zum vergangenen Jahr lediglich eine nicht für die Öffentlichkeit zugängliche Sammlung bedeutender Großrechner aus beinahe 100 Jahren Datenverarbeitung. Jetzt ist die IBM nach Ehningen gezogen – und über den Verbleib der Exponate ist nichts bekannt.

Sicher ist nur, dass die aus heutiger Sicht skurrilen Rechenmaschinen bis auf Weiteres weiter im Verborgenen schlummern. Und mit ihnen weitere Aspekte der Böblinger Historie wie die Industriegeschichte, die Fliegerei und nicht zuletzt die NS-Zeit. Sie könnten Platz finden in neuen Formaten. Die Betonung liegt aber auf „könnten“, denn ein neues Konzept ist nicht in Sicht. Weder weiß die Stadt, was es mit dem historischen Gebäude in der Unteren Gasse konkret machen will, dass sie 2020 zum Zwecke der Bespielung gekauft hat. Noch, wohin die Reise bei den Museen insgesamt geht.

Unsere Empfehlung für Sie

Skandal-Bildhauer Peter Lenk: „Das war kein teures Kunstwerk“

Skandal-Bildhauer Peter Lenk „Das war kein teures Kunstwerk“

Nachdem bekannt wurde, dass das Fundament der Gedenksäule von Peter Lenk in Böblingen erheblich teurer wurde, meldet sich der Künstler zu Wort.

Der Ball liegt also klar bei den Verantwortlichen im Rathaus. Stefan Belz wurde jüngst mit viel Bohei und warmen Worten in seine zweite Amtszeit eingesetzt. Dabei wurden seine Verdienste für die Stadt wortreich ausgeführt. Ein Versprechen aus seinem ersten (!) Wahlkampf 2018 allerdings fiel unter den Tisch: Vor seiner Wahl sagte er zu, sich für ein Stadtmuseum einzusetzen. Eingelöst hat er dieses Versprechen bis zum heutigen Tag nicht.

Jetzt aber ist er bis 2034 mit einem kräftigen Vertrauensvorschuss gewählt. In seiner zweiten Antrittsrede sagte er: „Aus Aufbruch wurde Richtung.“ Die kann Stefan Belz, die sollte er jetzt in Sachen Museen vorgeben.

Weitere Themen

Museen in Böblingen: Stadtgeschichte auf der langen Bank

Museen in Böblingen Stadtgeschichte auf der langen Bank

Böblingen hat keine schlüssige Idee für seine Museenlandschaft, kritisiert Redaktionsleiter Jan-Philipp Schlecht
Von Jan-Philipp Schlecht
Humor aus Böblingen: Ode an das Funkloch

Humor aus Böblingen Ode an das Funkloch

Noch ist es da, das Funkloch – und wer auf der B464 fährt und telefoniert, kann sich darauf verlassen, wann die Verbindung abreißt. Das kann manchmal helfen.
Von Bianca Rousek
Jazzclub Leonberg: Werner Acker: „Mit dem willst du unbedingt mal zusammen spielen“

Jazzclub Leonberg Werner Acker: „Mit dem willst du unbedingt mal zusammen spielen“

Der Gitarrist Werner Acker sah Thimo Niesterok auf einem Festival und war begeistert. In Leonberg wurde daraus ein generationsübergreifendes Jazz-Highlight.
Von Thomas Slotwinski
Tristan Pohlmann aus Herrenberg: Weshalb sich ein junger Mann für ein Priesterleben entscheidet

Tristan Pohlmann aus Herrenberg Weshalb sich ein junger Mann für ein Priesterleben entscheidet

Tristan Pohlmann wird 2027 zum katholischen Priester geweiht. Was führte den Wahl-Herrenberger dazu, weltlichen Lebensentwürfen abzuschwören und ganz im Dienste Gottes zu leben?
Von Martin Dudenhöffer
Kommentar zum Muttertag: Schenkt Rechte, keine Blumen

Kommentar zum Muttertag Schenkt Rechte, keine Blumen

Der Muttertag ist ein Ablenkungsmanöver, schreibt unsere Autorin Sophia Herzog. Denn um Müttern wirklich zu danken, bräuchte eden politischen Willen für Gleichstellung.
Von Sophia Herzog
Was bedeutet der Muttertag?: „Care-Arbeit hat enormen Wert“ – berufstätige Mutter fordert echte Anerkennung

Was bedeutet der Muttertag? „Care-Arbeit hat enormen Wert“ – berufstätige Mutter fordert echte Anerkennung

Sonntag ist Muttertag: Symbol alter Rollenbilder oder macht er Sorgearbeit sichtbar? Eine in Leonberg arbeitende Mutter sieht beides – und wünscht sich vor allem Anerkennung im Alltag.
Von Jelena Maier-Kasparek
Unfall in Sindelfingen: Mercedesfahrer weicht Auto aus und prallt gegen Baum

Unfall in Sindelfingen Mercedesfahrer weicht Auto aus und prallt gegen Baum

Am Freitagnachmittag kommt es in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zu einem Verkehrsunfall. Ein Mercedesfahrer weicht einem Wagen aus und prallt gegen einen Baum. Was bisher bekannt ist.
Von alp
KTF Selectric: Funk-Spezialist investiert Millionen in Gärtringen

KTF Selectric Funk-Spezialist investiert Millionen in Gärtringen

Die Funkgeräte für die meisten Blaulicht-Fahrzeuge im Land kommen künftig aus Gärtringen: KTF Selectric eröffnet dort seinen neuen Hauptsitz.
Von Jan-Philipp Schlecht
Interview mit Roland Emmerich: „Ich war wirklich sehr fanatisch“

Interview mit Roland Emmerich „Ich war wirklich sehr fanatisch“

Der Hollywood Regisseur Roland Emmerich erklärt unserer Zeitung, wie man von Sindelfingen an die Weltspitze kommt und macht seinem Mann Omar de Soto eine romantische Liebeserklärung.
Von Ulrich Stolte
80 Jahre Vereinsmitglied: „Hat mir gefallen, sonst wäre ich nicht so lange geblieben“

80 Jahre Vereinsmitglied „Hat mir gefallen, sonst wäre ich nicht so lange geblieben“

Gertrud Lutz ist sagenhafte 80 Jahre Mitglied beim Liederkranz in Weil im Schönbuch, der inzwischen den Namen „Seven Eleven“ trägt.
Von Holger Schmidt
Weitere Artikel zu Automobile Mercedes-Benz S-Klasse Mercedes-Benz Sindelfingen Mercedes-Benz EQS BMW Volkswagen
 
 