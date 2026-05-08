Museen in Böblingen Stadtgeschichte auf der langen Bank
Böblingen hat keine schlüssige Idee für seine Museenlandschaft, kritisiert Redaktionsleiter Jan-Philipp Schlecht
Böblingen hat keine schlüssige Idee für seine Museenlandschaft, kritisiert Redaktionsleiter Jan-Philipp Schlecht
Vielleicht wäre das Jahr 2028 der richtige Zeitpunkt, in Böblingen einen Neuanfang in Sachen Museen zu wagen. Dann ist die von den beiden Experten Thomas Knubben und Korkut Demirag ausgearbeitete Konzeption immerhin noch keine zehn Jahre alt. Und das Bauernkriegsmuseum hat nach seiner Gründung im Jahr 1988 das Schwabenalter erreicht. Da wäre ohnehin eine Geburtstagsfeier angemessen - und der Blick könnte nach vorne gehen.