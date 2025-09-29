Geöffnet nur bis 17.00 oder 18.00 Uhr: Das ist oft noch Standard bei Museen. Für viele Berufstätige ist ein Besuch so kaum zu schaffen, höchstens am Wochenende. Doch es tut sich was.
29.09.2025 - 09:00 Uhr
Berlin/Hannover/Hamburg - Deutschlands öffentliche Museen gelten vielen als behäbige "Nine to five"-Institutionen, die also nur von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet haben - oder auch mal 18.00 Uhr. In der Regel wird das nicht positiv bewertet, eher nach dem Motto: Da arbeiten Menschen, die um Punkt fünf oder sechs Feierabend machen und denen es egal ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die erst danach kommen könnten.