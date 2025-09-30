Schülerinnen und Schüler aus Stuttgart und der Region haben vor dem Museum am Löwentor fünf Mini-Landschaften gestaltet. Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund.
Bereits am Morgen ist unweit der beiden Plateosaurus-Dinos vor dem Museum am Löwentor geschäftiges Treiben angesagt: Denn hier entstehen vor dem Verwaltungs- und Wissenschaftsgebäude neue Mini-Landschaften, gestaltet von Naturplaner Sebastian Frey zusammen mit der Parkpflege der Wilhelma und dem Naturkundemuseum Stuttgart. „Das besondere ist, dass wir im Herzen Stuttgarts auf ganz kleinem Raum sehr viel Artenvielfalt unterbringen“, sagt Frey.