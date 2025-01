Das Museum in Waldenbuch veranstaltete gemeinsam mit der VHS Böblingen-Sindelfingen einen Schreibwettbewerb – mit sehr guter Resonanz. Was dabei herauskam.

Thomas Morawitzky 14.01.2025 - 08:31 Uhr

Familie ist ein Wort, das viel bedeuten, meinen kann. „We are Family“ heißt eine Ausstellung im Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch, die seit Mai 2024 spielerische und sinnliche Ahnungen davon vermittelt, was Familie sein kann. Familie ist aber auch ein Wort, dem gerne andere Worte folgen, um das herum Geschichten entstehen, Gedichte, Texte ganz unterschiedlicher Art. In Kooperation mit der Volkshochschule Böblingen-Sindelfingen veranstaltete das Museum der Alltagskultur in Waldenbuch einen Schreibwettbewerb – mit einer sehr großen Resonanz. Insgesamt 57 Texte wurden bis Anfang November eingereicht; gut die Hälfte von ihnen stammt von Kindern und Jugendlichen. „Dass so viele junge Menschen sich beteiligten, hat uns überrascht und freut uns sehr“, sagt Anne-Kathrin Bui-Späth, die den Schreibwettbewerb auf der Seite des Museums betreute.