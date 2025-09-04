Auf der zerstörten Bahnstrecke nach Welzheim beginnen bald die Bauarbeiten. Bis die Museumsbahn wieder losdampfen kann, muss manche technische Herausforderung gemeistert werden.
04.09.2025 - 13:00 Uhr
Wenn alles rund läuft, dann dampft die Schwäbische Waldbahn im nächsten Frühjahr wieder die idyllische, seit 1992 unter Denkmalschutz stehende Strecke nach Welzheim (Rems-Murr-Kreis) hinauf. „Wir planen und hoffen, zum Mai 2026 den Fahrbetrieb wieder aufnehmen zu können“, berichtet Reinhold Kasian, der Geschäftsführer der Schwäbischen Waldbahn.