Seit der erste ICE durch Deutschland fuhr, sind schon mehr als 30 Jahre vergangen, aber der gute alte IC ist immer noch vielen in Erinnerung. Nicht zuletzt deshalb, weil man weniger durch Tunnel gefahren ist und so mehr von der Landschaft gesehen hat. Wer das wieder einmal erleben möchte, hat am 28. Juni die Gelegenheit dazu – mit einer „Vier-Flüsse-Sonderfahrt“ ab Ludwigsburg.

In Zusammenarbeit mit dem DB-Museum Koblenz startet der laut Auskunft des Veranstalters weitestgehend „stilreine“ Intercity 79 unter dem Namen IC 625 „Saar-Kurier” gegen 8.30 Uhr am Ludwigsburger Bahnhof. Die genaue Fahrtzeit erfahre man, so der Ludwigsburger Eisenbahnfreund Uli Reyer, erst kurz vorher von DB InfraGo.

Reyer freut sich darüber, dass erstmals auch ein Zweite-Klasse-Großraumwagen der Bauart Bpmmz 294.4 mit dabei ist. Damit seien alle klassischen IC-Wagen der damaligen Zeit vertreten. Dank eines Speisewagens ist auch für das leibliche Wohl gesorgt – mit warmen Mahlzeiten, aber auch mit Kaffee, Kuchen und kleinen Knabbereien.

Museumszug hält in Völklingen und Cochem

Ein Zustieg oder Ausstieg ist auch in Heilbronn und Mannheim möglich. Zwei Zwischenstopps mit einem Aufenthalt von jeweils etwa 45 Minuten sind ebenfalls eingeplant.

Dabei können die Fahrgäste das Weltkulturerbe Völklinger Hütte besichtigen – das Industriedenkmal liegt direkt am Bahnhof Völklingen – und als idyllischen Kontrast dazu die Kleinstadt Cochem mitsamt der Mosel. Die geplante Rückkehr nach Ludwigsburg wird auf 21 Uhr geschätzt.

Das kostet die Fahrt im Museumszug

Die Fahrt kostet im Zweite-Klasse-Großraumwagen 90 Euro, im Abteilwagen 100 Euro und in der ersten Klasse 135 Euro. Auch ganze Abteile für sechs Personen können gebucht werden. Sie kosten zwischen 525 und 700 Euro. Interessierte können per Mail an uli.reyer@reisezugwagen.eu Tickets buchen. Dabei sollte man angeben, in welcher Klasse und in welchem Wagentyp man fahren möchte.