Acht Locations machen an diesem Wochenende in Weil der Stadt bei der Music Night mit. Es gibt Livemusik und DJs – und ein Termin für den Herbst steht laut Veranstalter auch schon fest.

Der Countdown zur Music Night in Weil der Stadt läuft: In verschiedenen Gastrobetrieben ist am Samstag, 26. April, ordentlich was los. Zahlreiche Musiker verwandeln die Innenstadt ab 21 Uhr in eine klingende Partymeile. Um 18 Uhr geht es bereits los mit einem Opening auf dem Marktplatz. Die Band One Plugged sorgt für Unterhaltung auf der Bühne. Um 21 Uhr starten schließlich die Livebands in den Kneipen und Gaststätten – bei schlechtem Wetter bereits um 20 Uhr, es soll ja niemand unnötig nass werden.

Music Night: Einmal bezahlen, überall dabei sein

Bei der Weil der Städter Music Night gilt: Einmal bezahlen – überall dabei sein. Dafür gibt es das Eintrittsbändchen, mit dem der Träger oder die Trägerin Eintritt in jede Location erlangt. Im Vorverkauf kostet der Bändel 14 Euro, es gibt ihn bei sämtlichen teilnehmenden Lokalitäten, außerdem bei Fit Avenue Weil der Stadt, im E-Center sowie bei der Jet-Tankstelle. Online auf www.wds-musicnight.de ist ein E-Ticket zu erstehen. Kauft man das Armband am Veranstaltungsabend, ist es zwei Euro teurer.

Die Gastronomen und Besitzer der teilnehmenden Cafés, Bars und Restaurants bieten dem Publikum gemeinsam mit den Künstlern ein vielfältiges Programm. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Bei den Rockhits, die die Coverband Mari Rocks in der Lokalität Zum Städtle (Marktplatz 15) vom Stapel lässt, darf gerne das Tanzbein geschwungen werden. Pippi and the 50’s Boy lassen es mit Kulthits aus den 1950ern, 1960ern und 1970ern am MARKTPL8TZ (wie der Name schon sagt am Marktplatz 8) krachen. Olly T. – The Acoustic Road verspricht in der Pfarrgasse Sieben (ebenso logischerweise in der Pfarrgasse 7) Rock, Pop, Folk und Oldies.

Wer es kunterbunt liebt, kann im s’Hobelspä (Herrenberger Straße 7) die Shows von DJ Dr. Beat & DJ Tutu genießen, Pop und Acoustic-Rock steht bei MFG im Apero Event- und Weinkeller (Stuttgarter Straße 18) auf dem Programm. Three and a Dog bieten im Restaurant St. Augustinus (Hermann-Schnaufer-Straße 5) 70er- und Bluesrock, das 4 More Friends Trio lädt im Calwer Tor (Calwer Gasse 29) zu einer 70er-, 80er- und 90er-Sause ein. Im Ox und Q (Pforzheimer Straße 19) spielen The Radio Colors ebenfalls nur das Beste aus Rock und Pop der 70er, 80er und 90er.

Termin für die Music Night im Herbst steht schon

Zum bislang letzten Mal hatte es die Weil der Städter Music Night im Oktober des vergangenen Jahres gegeben. Am Konzept hat sich nichts geändert. Und auch der nächste Termin steht laut Veranstalter X-Events bereits fest: Am 11. Oktober soll eine weitere Ausgabe in den Lokalitäten der Keplerstadt über die Bühne gehen.