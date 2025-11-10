Popsänger Wincent Weiss kommt 2026 erneut nach Ludwigsburg. Im Gespräch erzählt er von seinem neuesten Song, Nachrichten, die er bekommt – und seinem letzten Auftritt vor dem Schloss.
10.11.2025 - 05:00 Uhr
Vor zwei Jahren stand er schon einmal auf der Bühne im Hof des Residenzschlosses Ludwigsburg. Leicht angeschlagen hatte er kurz zuvor seinen Fans Entwarnung gegeben: Er könne trotz bakteriellen Infekts spielen – und überzeugte. „Was für ein besonderer Abend gestern bei euch! So viele Fanaktionen, so viel Liebe, und dann habt ihr auch noch so laut mitgesungen!“, postete Wincent Weiss im Anschluss an das Konzert.