Eine Zeitmaschine in einem DeLorean: In den 1980er Jahren war der Film «Zurück in die Zukunft» mit Michael J. Fox ein Megaerfolg. Nun feiert die Komödie in Hamburg als Musical Deutschland-Premiere.
Hamburg - Ein Filmklassiker als Musical: Die kultige Zeitreise von Marty McFly im DeLorean hat in Hamburg umjubelte Deutschland-Premiere gefeiert. Im Stage Operettenhaus an der Reeperbahn ging es am Abend "Zurück in die Zukunft". Die begeisterten Zuschauer feierten überzeugende Darsteller, spektakuläre Effekte, witzige Dialoge und viele unvergessene Details aus der 80er-Jahre-Science-Fiction-Komödie.