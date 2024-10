Markus Sauber, der in seinem Fachgeschäft Soundland ein Museum über die Fab Four eingerichtet hat, empfiehlt allen Rockfans den Besuch des Musicals „Backbeat“ in der Schwabenlandhalle.

Dirk Herrmann 21.10.2024 - 17:35 Uhr

Am Anfang war, wie so oft im Leben, die Liebe: „All My Loving!“ So hieß die erste Single der Beatles. Wie bitte? Fans der fabulösen vier Liverpooler werden einwenden: Dieser Song gehört zwar zur Frühphase der Band. Und in der ersten auf den Markt geworfenen Scheibe ging es zwar auch um Liebe, aber sie hieß eben „Love Me Do“, erschienen in Großbritannien am 5. Oktober 1962.