Wenn Stuttgarts Eiskönigin auf die „Königin des Tanzes“ trifft: Motsi Mabuse, die 15 Kilo abgenommen hat, besucht mit jungen Talenten die Disney-Show – und schwärmt von der Magie.

Strahlende Gesichter im Stage Palladium-Theater: TV-Jurorin und Profitänzerin Motsi Mabuse hat sich erneut von Disneys Musical „Die Eiskönigin“ verzaubern lassen – diesmal mit ihrer Tanzschule aus Kelkheim, die das Stück gerade einstudiert. „Die Show ist einfach großartig und ein Erlebnis für die ganze Familie“, schwärmt die 44-Jährige.

Die Fahrt der jungen Tänzerinnen und Tänzer vom Taunus nach Stuttgart soll sie zusätzlich motivieren, bei ihrer eigenen Premiere des weltberühmten Stücks alles zu geben. Zuvor hatte Mabuse das Musical bereits mit ihrer Familie besucht und sich selbst wieder als Kind gefühlt.

Stuttgart ist für Motsi Mabuse ein vertrauter Ort

Mit ihrem Besuch unterstreicht die „Let’s Dance“-Jurorin ihre Verbundenheit mit der Tanzstadt Stuttgart. Sie zeigt, dass die Magie von Elsa, Anna und den bekannten Songs auch bei gestandenen Profis die Kindheitserinnerungen weckt.

Stuttgart ist für die 45-Jährige ein vertrauter Ort: Seit Jahren reist sie regelmäßig zu den German Open Championships (GoC). Auch optisch machte Mabuse beim Musicalbesuch Eindruck: In den vergangenen Monaten hat sie rund 15 Kilogramm abgenommen – ganz ohne Abnehmspritze. Im Gespräch mit dem Magazin „Fabulous“ verriet sie, dass sie ihre Ernährung umgestellt hat, regelmäßig Krafttraining macht, dreimal in der Woche in die Sauna geht und Eisbäder in ihren Alltag integriert hat – ein Ritual, das ihrer psychischen Gesundheit, wie sie sagt, „sehr gut tut“.